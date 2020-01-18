HABER /  YEREL

Çocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydı

İhlas Haber Ajansı

TOKAT’ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen anaokulu idarecisi kadın, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.

Olay, Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü Lojmanları'nın 2’nci katında gerçekleşti.

Mühendis olarak çalıştığı kurumun Amasya’da toplantısına katıldıktan sonra Tokat’a dönen M.U., evinin kapısını açamadı. Evinde olduğunu tahmin ettiği eşi ve oğluna ulaşamayan M.U., çilingir yardamıyla eve girdi.

Doğalgaz borusuna kendisini asmış

Genç adam ilk olarak bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen eşi Tuğba Uzun’un mutfakta doğalgaz borusuna asılmış cansız bedeni ile karşılaştı. Komşuların da yardımı ile 10 yaşındaki erkek çocukları Kayra’nın yatak odasında ve yanında ekmek bıçağı ile kanlar içindeki cansız bedeninin bulunması sonrasında durum polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

Baba M.U. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, savcı nezaretinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Tuğba Uzun’un çocuğunu bıçakla öldürdüğü, ardından da kendini asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, anne ve çocuğun cenazeleri olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğa Koleji öğretmenlerine maaş müjdesi
Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu
Almanya'dan Yunanistan'ı yıkan açıklama
Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı
Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne Keşan'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3 ölü 2 yaralı
Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti
Trump'tan Hamaney'e 'Sözlerine çok dikkat et' uyarısı
Libya'da Hafter destekçileri Zuveytine petrol ihraç limanını kapattı
Bocuk gecesi nedir neler yapılır 2020 bocuk gecesi adetleri
Hz. Ömer cuma günü okuduğu dilek duası saat kaçta okunur?
Yorumlar 1 yorum