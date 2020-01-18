HABER /  DÜNYA

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.

Bülent Ecevit’in 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nı yapan hükümetin Başbakanı olduğuna vurgu yapılan haberlerde, “Atilla Başbakanı Bülent Ecevit’in eşi 97 yaşında öldü” başlıları kullanıldı.

Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye’nin Barış Harekatı’na “Atilla harekatı” diyorlar. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Doğa Koleji öğretmenlerine maaş müjdesi
Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu
Almanya'dan Yunanistan'ı yıkan açıklama
Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı
Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Hamaney'e 'Sözlerine çok dikkat et' uyarısı
Libya'da Hafter destekçileri Zuveytine petrol ihraç limanını kapattı
Bocuk gecesi nedir neler yapılır 2020 bocuk gecesi adetleri
Rahşan Ecevit'in ölümünden sonra siyasilerden taziye mesajları
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ASVEL'e şans vermedi
2. ara tatil ne zaman 2020 Nisan kaçında başlıyor?
Yorumlar