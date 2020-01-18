Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 10 milyon Euro'ya Inter'e gidiyor

Son olarak ülkemizde Kayserispor forması giyen golcü oyuncu Emanuel Adebayor'un, Beşiktaş'la görüştüğü iddia edimişti. Transfer için 300 bin Euro'su bulunun Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ısrarla yeni bir golcü istiyor. Öte yandan golcü oyuncunun menajeri, Adebayor'u Beşiktaş'a önermiş durumda. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü "Düşük rakama oynarım" dedi. Abdullah Avcı'dan da onay çıkması durumunda yıldız futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.