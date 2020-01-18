Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 10 milyon Euro'ya Inter'e gidiyor
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve Ocak'ta Chelsea'ye geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan yıldız isim, Inter'e imza atmak üzere.
Inter, Fenerbahçeli Victor Moses transferinde temaslarını sıklaştırdı. Nijeryalı futbolcu da Conte ile çalışmak istiyor. İlk görüşmede Chelsea'nin 10 M€ istemesi üzerine kiralık transferinde görüşmeler hız kazandı.
Son olarak ülkemizde Kayserispor forması giyen golcü oyuncu Emanuel Adebayor'un, Beşiktaş'la görüştüğü iddia edimişti. Transfer için 300 bin Euro'su bulunun Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ısrarla yeni bir golcü istiyor. Öte yandan golcü oyuncunun menajeri, Adebayor'u Beşiktaş'a önermiş durumda. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü "Düşük rakama oynarım" dedi. Abdullah Avcı'dan da onay çıkması durumunda yıldız futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.
Stoper takviyesi olarak Roma'dan Milli futbolcu Mert Çetin'i isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Koray Günter'in takımı Hellas Verona, bir başka Türk stoper Mert Çetin'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçeli kurmaylar Max Kruse'yi satma kararı aldı. Fenerbahçe’nin yıldızına Arap Yarımadası’ndan teklifler var! 5 milyon Euro’luk öneriyi az bulan yönetim, 7-8 milyon Euro bonservis istiyor.