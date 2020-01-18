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Damien Comolli: İstifa kararını Şubat 2019’da almıştım

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe’deki sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararını Şubat 2019’da verdiğini belirten Comolli, “Sevgili Büyük Fenerbahçe ailesi, dün Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Şubat 2019'da bu kararı verdim ve resmi olarak başkanı o tarihte yazılı olarak bilgilendirdim. Sözleşmemde tanımlandığı gibi 25.02.2019 tarihinde 12 aylık ihbar süremde hizmet vermeye başladım” diye konuştu.

“MALİ KISITLIKLARIMIZ DAHİLİNDE EN REKABETÇİ KADROYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIM”
Kısıtlı mali imkanlar dahilinde en rekabetçi takımı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Comolli, “O zamandan beri birkaç kez başkana kulüpten ayrılmayı teklif ettim ama başarılı olamadım. Bu arada, büyük mali kısıtlarımız dahilinde mümkün olan en rekabetçi ekibi oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda uzun vadede çalışarak işime tamamen bağlıydım” ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLU VE FENERBAHÇE’NİN YENİ BİR FİNANSAL MODELE İHTİYACI VAR”
Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin yeni bir finansal modele ihtiyacı olduğunu altını çizen Fransız futbol adamı şöyle konuştu: “Fenerbahçe ve Türk futbolunun yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı var. Durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım. Başkana 25 Şubat 2020 yerine dün kulüpten ayrılma isteğimi kabul ettiği için teşekkür ederim. Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum” şeklinde konuştu.



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