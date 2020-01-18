Bu 6 suçu işlemeyenlere af! Onbinlerce tahliye olacak Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'af yasası'nı Meclis'e getireceklerini söylemesinin ardından; cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar haricinde yer alan suçlara infaz indirimi yapılacak.

MHP ittifak ortağı olan AK Parti'nin masasına sık sık getirdiği 'af yasası' için Erdoğan'dan sürpriz bir çıkış geldi.

16 Ocak günü gerçekleşen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz" dedi. Bunun üzerine detaylar da netlik kazandı. 'Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a indirim yapılmayacak. İlk etapta 42 bin kişi tahliye olacak.

İlk etapta 42 bin mahkumun tahliye

Halk arasında 'af paketi' olarak bilinen infaz paketi, şubat ayının başında Meclis'e sunulacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre bu 6 suçu işleyenler 'af paketi'nden yararlanamayacak. Onun dışındaki hükümlüler yararlanabilecek. İlk etapta 42 bin mahkumun tahliye edilmesi bekleniyor.

6 suç hariç, infaz indirime gidiliyor

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

42 bin tahliye bekleniyor

Denetimli serbestlik sistemi değişecek. Halen 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5/1 oranında uygulanacak. Yani bugünkü gibi şartlı tahliyesine 1 yıl kala, "iyi halli olma" şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5/4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak. Böylece ceza süresi ne olursa olsun her suçlunun mutlaka belli bir süre cezaevinde kalması sağlanacak. Parti kurmayları, infaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta yaklaşık 42 bin kişinin tahliye olmasının beklendiğini belirtti.

Ne olmuştu?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.