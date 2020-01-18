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Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, ''Kalırsam Hollanda Milli Takımı'nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim. Euro 2020'de olmak istiyorum." dedi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu.

''Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı'nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim''
Ryan Babel yaptığı açıklamada, "Galatasaray'daki dönemim çok kötü gitmedi ama çok iyi de gitmedi. Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı'nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim." dedi.

"Her zaman Ajax taraftarı olarak kaldım''
Her zaman bir Ajax taraftarı olarak kaldığını söyleyen yıldız oyuncu, "Her zaman Ajax taraftarı olarak kaldım. Burada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da kalsaydım bu şansı kaybedeceğimi hissettim"
Ajax'a transferini değerlendiren Hollandalı futbolcu, "Bu transfer herkes için iyi oldu. Galatasaray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Keza Ajax için de fırsat. Euro 2020'de olmak istiyorum. Son turnuvam olabilir. Eğer Galatasaray'da kalsaydım bu şansı kaybedeceğimi hissettim. Galatasaray'da bazen saha içinde Frenkie de Jong'un alışık olduğu bir pozisyonda top almak zorunda kalıyordum. Bu da benim alışık olmadığım mevkii." dedi.

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