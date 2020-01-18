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Niğde'de korkunç zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ölü var

Niğde-Adana Otoyolu Çeleme Deresi mevkisinde gidiş yönünde 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 3 kişi öldü 2’si ağır 13 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otoyolu 60. Km meydana gelen zircileme kaza akşam saatlerinde birden havanın sertlemesi ve otoyolda ani meydana gelen buzlanma nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.
Otoyolda buzlanmanın etkisi ile ani fren yapan bir aracın ani durması ile ilk kaza meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, Afad be itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazalarda Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar hayatını kaybederken 12 kişi de Pozantı ve Niğde’de hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Otoyol yaklaşık 3 saat kapalı kaldı trafik kontrollü olarak bir süre. Verildikten sonra trafiğe açıldı.

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