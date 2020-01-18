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Edirne Keşan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde Keşan Orman Fidanlığı önünde gerçekleşen kazada iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.

Keşan - Gelibolu Karayolu’nda Dörtyol Kavşağı istikametinde iki araç çarpıştı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olar yerine gelen sağlık ve ambulans ekiplerinin çalışması sonrası araç içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada araçtan çıkarılan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken 2 kişinin daha ağır yaralı olarak tedavisine devam edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisine ulaşıldı.

Kazada hastaneye götürülen 2 yaralının daha tedavileri sürüyor.

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