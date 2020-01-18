İşte Comolli'nin sözleşmesindeki bomba detaylar

Fenerbahçe’deki sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli'nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

Geldiği ilk günden bu yana tartışılan, Fenerbahçe'ye büyük başarısızlıklar yaşatan ve Samandıra'daki atmosferi altüst eden Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile yaptığı son görüşmenin ardından istifa etti.

''Şubat 2019'da bu kararı verdim''

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararını Şubat 2019’da verdiğini belirten Comolli, “Sevgili Büyük Fenerbahçe ailesi, dün Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Şubat 2019'da bu kararı verdim ve resmi olarak başkanı o tarihte yazılı olarak bilgilendirdim. Sözleşmemde tanımlandığı gibi 25.02.2019 tarihinde 12 aylık ihbar süremde hizmet vermeye başladım” diye konuştu.

Sözleşmede Comolli'ye tanınan geniş yetkiler dikkat çekerken özellikle Falette konusunda yaptığı açıklamaları yalanlayan bir madde de ortaya çıktı! Comolli'nin maaşı ve fesih maddeleri de oldukça dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Comolli'nin söz konusu 'geniş' yetkilerinden öne çıkanlar ise şu şekilde:

- Yönetime profesyonel futbol takımı hakkında her konuda ve teknik direktörün de dahil olduğu kilit personel alımı konusunda tavsilerde bulunmak.

- Kulübün Gençlik Akademisi de dahil olmak üzere gençlere yönelik politikasında genel sorumluluk ve yönetim kurulu ile birlikte bu politikaları oluşturmak.

- Kulübün scouting politikasında genel sorumluluk ve yönetim kurulu ile birlikte bu politikaları oluşturmak.

- Scout ve genç takım gelişim uzmanı alımında genel sorumluluk.

- Yönetimle birlikte oyuncu kontratlarını ve pazarlıklarını yönetmek.

- Oyuncuların kulüpten gidişlerini veya kulübe gelişlerini yönetimle birlikte teknik direktörün de danışmanlığında yönetmek.

Maaşı ve bonusları

Damien Comolli'nin maaşı ve bonus maddeleri de sözleşmede merak edilen diğer bir konu. Fransız futbol adamı Fenerbahçe'den ilk yıl için 800 bin Euro, ikinci yıl için 850 bin Euro, üçüncü yıl için ise 900 bin Euro'luk sözleşmeye imza attı.

Comolli'nin bonuslarından bazıları ise şöyle:

Süper Lig şampiyonluğu: 200 bin Euro

Üst üste 2 şampiyonlukta: 250 bin Euro

Üst üste 3 şampiyonlukta: 350 bin Euro

Avrupa Ligi şampiyonluğu: 100 bin Euro

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 150 bin Euro

İlginç detaylar var

Comolli'nin yetkileri bir kenara sözleşmesinde yer alan görev tanımı maddelerinde de ilginç detaylar var. Comolli'nin ayrılma sürecinde bu maddelerden bir tanesini çiğnemiş olması ve o açıklamalarda söylediğinin 4. maddenin 4. bendiyle çelişiyor olması ise dikkat çekti.

İşte o maddelerden bazıları:

- Başkan, kulüp veya kulüpteki sözleşmeli olduğu pozisyon hakkında kamuoyunda negatif, eleştirel ve aşağılayıcı yorumda bulunmamak. (Comolli bu maddeyi Twitter hesabı açarak ve oradan bazı açıklamalar yaparak çiğnedi!)

- Kulübe özenle, dürüstçe ve yeteneklerini kullanarak hizmet etmek.

- Yönetim kulübün satın alma, transfer ve kiralama politikaları ve kararları hakkında son onay mercisi olsa da çalışan (Comolli),futbolcularla, temsilcileriyle ve kulüpleriyle yapılan tüm pazarlıkların içerisinde olacaktır.

(Devamı) Şüpheye yer bırakmamak için kulüp, çalışanın (Comolli) dahiliyetinin gerekli olmadığına dair yönetimle anlaşmadığı sürece karar alma, tartışma ve pazarlık süreçlerine dahiliyeti olmadan herhangi bir işe alım, transfer, kiralama yapamaz veya hiçbir futbolcuyla sözleşme yenileyemez.

Comolli her ne kadar istifasını vermiş olsa da sözleşmesinin feshi için görüşmeler yapacak. Henüz fesih şartlarının ne şekilde olacağı netleşmemiş olsa da sözleşmede yer alan kontratın erken fesh edilmesi konusunda da dikkat çekici maddeler yer alıyor.

- Fesihten sonra takip eden 12 ayın ücreti ödenir.

- Sözleşmenin son yılıysa sadece kalan süre ödenir.