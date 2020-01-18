HABER /  DÜNYA

Bir türlü hazmedemiyorlar! AB’den skandal Türkiye kararı yüzde 75 kıstılar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuka uygun arama faliyetlerini bir türlü kabullenemeyen Avrupa Birliği'nden skandal bir karar geldi. AB Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gitti.

Alman medyası, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Suriye'deki askeri operasyonları nedeniyle Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gittiğini yazdı.

Yardımı yüzde 75 kıstı

Essen merkezli Funke Mediengruppe, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Avrupa Parlamentosu’na gönderilen mektuba ulaştı. Buna göre; AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı.

Bu bağlamda AB Türkiye’ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunacak ve bu fonun 150 milyon Euro’su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmaya ayrılacak.

Kesintinin gerekçesi belli

İspanyol siyasetçi, AB’nin kesintisine gerekçe olarak ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı ve Kıbrıs Adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını gösterdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in dillere destan aşkı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık düzenlemesi
Devlet Bahçeli'nin 'açıkla' dediği Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl önce bakın ne demiş!
İşte Comolli'nin sözleşmesindeki bomba detaylar
Bu 6 suçu işlemeyenlere af! Onbinlerce tahliye olacak Erdoğan müjdeyi verdi!
Saffet Sancaklı: Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir
Çocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydı
ÖNCEKİ HABERLER
Bocuk ne demek bocuk gecesi nerde neler yapılır?
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
Aydın Polis Özel Harekat'ın aslanları bölgeye dualarla uğurlandı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında
Ashley Young resmen Inter'de
AUZEF vize sonuçları açıklandı TC ile AKSİS sonuç sorgulama
Yorumlar