Devlet Bahçeli'nin 'açıkla' dediği Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl önce bakın ne demiş!

Devlet Bahçeli'nin 'açıkla' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AK Parti'de 120-180 Bylock'çu vekil var" iddiasıyla ilgili 2 yıl önce “Ben onu kapalı grupta duyum olarak söylemiştim. Kamuoyuna açık bir yerde değil” cevabını verdiği ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini takip eden muhabirlerle sohbetinde iç politikaya ilişkin soruları cevaplandırdı.

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi

"AK Parti'de 120-180 arasında Bylock kullanan" olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'nu bu isimleri açıklamaya çağıran Bahçeli, aksi halde savcılığa kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken, beklenen yanıtı Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet köşesinde verdi.

Kılıçdaroğlu'nun iki yıl önce benzer iddiaları gündeme getirince, kendisine bu soruyu Meclis'teki makam odasında sorduğunu yazan Acet, aldığı cevabı köşesine taşıdı.

Kılıçdaroğlu: Duyum vardı

“Ben onu kapalı grupta duyum olarak söylemiştim. Kamuoyuna açık bir yerde değil” dedi Kemal bey.

Kapalı grupta, kamuoyuna açık olmayan bir yerde?

Bu sözlere itiraz edince, yanıtın devamı şöyle geldi:

“Yok onu yani bir duyum vardı. O duyum güçlü bir yerden ama yeri zamanı gelirse başka şeyler de olabilir.”

İşin gerçeği Kemal bey, bu açıklamaları herkesin rahatça duyabileceği ortamlarda birkaç kere tekrar etmişti.

Üstüne “Elimde belgesi var” bile demişti.

Ama sorduğum soru üzerine kendi verdiği cevaplardan anlıyoruz ki, bu sözler de ‘desteksiz’ suçlamalar yönelttiği anlardan birine rastlamıştı.

O nedenle Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na yaptığı bu çağrının havada kalma ihtimalini yüksek görüyorum."