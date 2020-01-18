Max Kruse'ye yapılan teklifler az bulundu

Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse için Arap Yarımadası’ndan gelen 5 milyon Euro'luk teklifleri az buldu. Yönetim, 7-8 milyon Euro bonservis istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse'ye Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu bildirildi.



Yönetim 7-8 milyon Euro istiyor

Sabah'ın haberine göre; Kruse'ye gelen teklifin 5 milyon Euro civarında olduğu, yönetimin bu bedelin artırılmasını istediği öğrenildi. Alman futbolcu için istenen rakamlara çıkılmazsa satışa izin verilmeyecek. Ancak 7-8 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde yönetim, ayrılığına sıcak bakacak.

Zajc için 4 milyon Euro

Miha Zajc için Brescia'dan istenen bedel 4 milyon Euro. İtalyan kulübü henüz bu seviyeye çıkmazken bu rakamın altına oyuncu bırakılmayacak.

Jailson'a 10 milyon Euro

Öte yandan Jailson'un bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi. Yanal'ın raporu doğrultusunda takımda kalması istenen Jailson, astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmayacak.