HABER /  FENERBAHÇE

Max Kruse'ye yapılan teklifler az bulundu

Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse için Arap Yarımadası’ndan gelen 5 milyon Euro'luk teklifleri az buldu. Yönetim, 7-8 milyon Euro bonservis istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse'ye Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu bildirildi.

Yönetim 7-8 milyon Euro istiyor
Sabah'ın haberine göre; Kruse'ye gelen teklifin 5 milyon Euro civarında olduğu, yönetimin bu bedelin artırılmasını istediği öğrenildi. Alman futbolcu için istenen rakamlara çıkılmazsa satışa izin verilmeyecek. Ancak 7-8 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde yönetim, ayrılığına sıcak bakacak.

Zajc için 4 milyon Euro
Miha Zajc için Brescia'dan istenen bedel 4 milyon Euro. İtalyan kulübü henüz bu seviyeye çıkmazken bu rakamın altına oyuncu bırakılmayacak. 

Jailson'a 10 milyon Euro
Öte yandan Jailson'un bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi. Yanal'ın raporu doğrultusunda takımda kalması istenen Jailson, astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 10 milyon Euro'ya Inter'e gidiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir türlü hazmedemiyorlar! AB’den skandal Türkiye kararı yüzde 75 kıstılar
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık düzenlemesi
Devlet Bahçeli'nin 'açıkla' dediği Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl önce bakın ne demiş!
İşte Comolli'nin sözleşmesindeki bomba detaylar
Bu 6 suçu işlemeyenlere af! Onbinlerce tahliye olacak Erdoğan müjdeyi verdi!
Saffet Sancaklı: Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Hafter'in sözcüsüne bak sen! Türk askerini küstahça tehdit ediyor
Beşiktaş'tan Caner ve Gökhan kararı
Dünya ses sistemleri devi Bose mağazalarını kapatıyor
Galatasaray Mert Hakan'ı İtalyanlara kaptırmadı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Hamaney'e uyarı! Sözlerine çok dikkat et
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Yorumlar