Ali Koç: Futbolun Obradovic'ini bulsam anahtarı teslim ederim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.” diyerek Ersun Yanal'a açık mesaj gönderdi.

1907 Fenerbahçe Derneği’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 1907’li Saatler Sohbet Toplantıları’nın 2020 yılındaki ilk konuğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmuştu.

Kulübün içerisinde bulunduğu durum, transfer ve 2. yarı hedeflerinin yanı sıra birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Koç, ilk günden beri verdiği destek için taraftarlara teşekkür etmişti. Bu toplantıda 1907 F.Bahçe Dernek üyelerden gelen “Basketbolda Obradovic ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?” sorusuna Başkan Koç ilginç ifadelerle cevap verdi.

''Futbolda da bir tane Obradoviç bulsam anahtarı ona veririm''

Akşam'ın aktardığı habere göre; Ali Koç’un Obradoviç sorularına “Bu konuda defalarca açıklama yaptım. Sayın Obradoviç istediği sürece F.Bahçe’de kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obradoviç bulsam anahtarı ona veririm. Bu sene başarısız olsalar da canları sağ olsun” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

''Şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum”

Başkan Ali Koç’un bu toplantıda Ersun Yanal’la ilgili de olumlu görüşler bildirdiği öğrenildi. Ali Koç, şampiyonluk yarışı ile ilgili ise “2. yarı İlk 6 haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Görüşmeler devam ediyor

Yönetim, Obradoviç ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma noktasına geldi. Yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Kısa süre içinde bu anlaşmanın açıklaması bekleniyor. Anlaşma süresinin 2+1 yıl olacağı belirtildi.