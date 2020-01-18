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Habertürk'ün en tepesindeki isim istifa etti!

Ciner Medya Grubu bünyesindeki Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli görevinden ayrıldığını duyurdu...

Ciner Medya Grubu bünyesindeki Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tepeli istifasına ilişkin açıklamada, "Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde, Ciner Grubu çatısı altında önce Yeni Aktüel, Newsweek Türkiye, Habertürk Gazetesi Hafta Sonu Ekleri ve son olarak da Habertürk TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ciner Yayın Holding ve Habertürk TV ailesindeki herkesin her an samimiyetle yardımcı olduğu bu yıllar için herkese çok teşekkür ederim. Ama her şeyin bir sonu olması gerektiği düşüncesiyle bugün itibariyle Grup içerisinde başka görevler üstlenmek üzere Habertürk TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevimden ayrılıyorum. Her şey için tekrar teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

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