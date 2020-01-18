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Arda Turan: Fatih Hoca'dan haber bekliyorum

Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan, “Fatih Hoca ‘Bekle’ dedi, bekliyorum. Ben Galatasaray’ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım.” dedi.

Medipol Başakşehir ile bağlarını koparan ve geleceği belirsiz olan Arda Turan, kariyeri ile ilgili en önemli açıklamalardan birini Korkusuz gazetesi yazarı Gökmen Özdenak'a yaptı.

''Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum”
Uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren yıldız futbolcu, Özdenak'a “Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca ‘Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben Galatasaray'ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum” dedi.

Son dönemde saha içinden çok saha dışında yaptıkları gündeme gelen Arda Turan, 22 Kasım'daki Galatasaray- Başakşehir maçından önce yedek kulübesinde Terim'in elini öpmüş ve buzları eritmişti.


''Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım''
Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek Arda “Transferim gerçekleşirse Fatih Hocamı ve büyük Galatasaray taraftarını mahcup etmem. Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım. Galatasaray'ın başarıları için savaşırım. Kalbim her zaman Galatasaray'la atıyor” ifadelerini kullandı.

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