Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi: Bir saatlik ücret 7 euro

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir saatlik ücreti 7 euro olan uyku kabinleri kullanıma açıldı. Uyku kabinlerinde ücretsiz internet ve TV hizmeti ile yiyecek ikramı bulunuyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Dış hatlar bölümde uçuşlarını bekleyen yolcular için 'Kepler Club' adı verilen uyku kabinleri hizmete açıldı.

Yeni uygulamada 10 tane kadın 18 tane erkek olmak üzere toplam 28 uyku kabini bulunuyor. Ayrıca ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir oda da söz konusu.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Ticaret Direktörü Yücel Ecer, bu konseptin Türkiye’de ilk defa Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başladığını söyledi.

Ecer uyku kabinlerini kullanmak isteyenlerin yapması gerekenleri şöyle açıkladı: ''Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş cihazlardan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri QR kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış şifreli saklama dolaplarına eşyalarını koyarak, uyku kabinlerine giriyor. İçeride bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız bu televizyon vasıtası ile Kablo TV, Netflix, Blu TV gibi internet platformlarını takip edebilecek."

Başka ilave ücret yok

Kabinlerde uyandırma servisi olduğunu da belirten Yücel Ecer açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayrıca lounge alanımızda özel duşlar ve WC de mevcut. Ücretlendirme saatlik olarak kişi başı 7 euro + KDV olarak belirlendi. Bu ücretin içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve, sınırsız internet hizmetleri de bulunuyor. Yolcu buraya girdikten sonra başka hiçbir ilave ücret ödemeyecek.''