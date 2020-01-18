Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı’nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada, taşımalı eğitim sisteminin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Ecevit’in kader arkadaşı, yol arkadaşı, sevgiyi saygıyı dostluğu bize öğretmiş olan aktördü rahmetli Rahşan Ecevit. Kendisini yarın netleşirse sonsuzluğa uğurlayacağız.

Betül Kaçar. Bizim yetiştirdiğimiz bir değer Amerika’da Nasa’ya dahil edildi. Orada çalışmalara katılacak.

Eğitimin temelinde insan merakı vardır. merakı sorgulamayla yan yana getirdiğimizde çocuklarımıza yaşatmış oluruz.

Bakan’a, Başbakan’a göre eğitim olursa çocuklar denek olarak kullanılmış olur.

“Böyle bir eğitim sistemi olur mu?'

Alfabede neredeyse harf kalmayacak. 4+4+4 sistemi nasıl geldi?

Bana söyler misiniz böyle bir eğitim sistemi olur mu?

Eğitimci olmayanların eğitim sistemini belirlemesi… Bütün öğretmenlerin karşı çıkması gerekirdi.

Sadece ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayanların da çocuğunu düşünüyorum. Sonuçları ne oldu? Üniversite sınavlarında sonuçları gördük.

2014 yılında bir gecede binlerce okul yöneticisi değişti. Niçin mevcutların siyasi görüşü farklı diye. Siyasi tercihlere göre eğitim olmaz. Eğitim bilimseldir, laiktir.

“Hangi demokrasiden bahsediyoruz?”

Biz böyle baktığımız zaman eğitim sistemini evrensel değerlerle buluşturmuş olacağız. Öğretmenlere bir anlamda ekonomik olarak azap yaşatıyoruz.

Öğretmen de düşünecek sorgulayacak. Farklı düşündü diye onu alıp üniversiteden atarsanız KHK ile bu doğru değil. Hangi demokrasiden bahsediyoruz?

Demokrasi zaten farklı düşüncelerin ortak zeminde dile getirilmesidir. Yüksek öğretim 100 öğrenciden ancak 21’ine yurt veriyoruz. Bir yılda çözülecek sorun 17 yılda çözülemedi. Verirsiniz TOKİ’ye görev her üniversitenin yanına yurtlar yaparsınız.

“Bu sorunlar yeni değil”

Anneler babalar güven içinde çocuklarını şehirlere gönderirler. Bu bile yapılmıyor. Eğitim için ayırdığımız kaynak yeterli değil. Bu da ciddi bir sorun. Bu sorunlar yeni değil, yıllardır var.

Öğretmen mademki eğitimin öznesidir, bizim öğretmenlerle ilgili yapmamız gereken şeyler var. Öğretmenler için meslek kanunu çıkarmamız gerek.

Öğretmenler sıradan bir devlet memuru değildir. Öğretmen sadece okula sabah gidip akşam giden de değildir. Öğrencisinin sorununu evine taşıyan insandır.

Öğretmenlere verdiğimiz aylık emekli olduğunda yarı yarıya düşüyor. Bu huzursuzluk yaratır. En ciddi sorunlardan biri. Yapmamız gereken öğretmenlere 3600 ek gösterge vermektir.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye vermeliyiz. Hâlâ atama bekleyen öğretmenler var.

Taşımalı eğitime son verilmeli. Öğretmen elinde bir meşale ile herhangi bir kamu görevlisinin ulaşamadığı yere ulaşan kişidir. Köye de gitmeli öğretmen. Nerede öğrenci varsa öğretmen orada olmalıdır.