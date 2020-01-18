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İtalya'dan Hafter'i kudurtacak açıklama! Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmeldir

Libya'da yaşanan kriz hakkında konuşan İtalyan Bakan Di Maio, darbeci general Hafter'i kızdıracak sözlere imza attı. Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz" dedi.

Bakan Di Maio, "Libya'da Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir. Libya Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı" dedi.

İtalyan Bakan Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz" diye konuştu.

Di Maio, şöyle devam etti;

Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir.
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