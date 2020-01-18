Somali'de yine Türkler hedef! Müteahhitlere bombalı saldırı düzenlendi

Geçtiğimiz ay 2 Türk mühendisin terör saldırısı ile öldürüldüğü Somali'den yine kötü bir haber geldi. Teröristler bu kez Türk inşaat şirketi çalışanlarına yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi.

Reuters'in aktardığı son dakika habere göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yerde bomba yüklü araç patladı.

4'ü Türk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ilk bilgilere göre saldırıda ölen olmadığını, yaralılara müdahale edildiğini söyledi. Yaralanan 4'ü Türk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

MSB'den kınama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise ''Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'' denildi.

Pekcan: Acil şifalar diliyorum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Somali’de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz.''

Büyükelçi'den açıklama

Habertürk'e konuşan Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ilk bilgilere göre ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetmişti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay meydana gelen bombalı saldırıda da 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.