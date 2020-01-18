MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklamalar! Kanal İstanbul'a atsınlar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. Bahçeli,"Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, gitsinler Esad ile yanak yanağa versinler, gitsinler CHP ile birlikte kendilerini Kanal İstanbul’a atsınlar ve gitsinler bir daha da gelmesinler" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuşan Bahçeli Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar koruyacağız dedi CHP'yi sert eleştirdi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

- Batı’ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir.

- Irak, Libya ve Suriye neden perişan haldedir. Biz dert ediyoruz. Çare ve çözüm üretiyoruz. İlmin irfanın kutup yıldızları doğunun batı karşısında bir zamanlar ezici ve açık ara üstünlüğünü de resmetmektedir.

- Türk – İslam kudreti yalnız kılıçlarla başarıya ulaşmamış kalemle, kitapla gücüne güç katmıştır.

- İstikrarı olmayan sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir.

- Hedef hıyanettir. Türk – İslam direnmeli birlik ve dirliği sağlayarak ayağa kalkmalıdır.

- Nerede bir kanayan yara varsa orası bulunmalı ve tehditler orada yok edilmelidir. Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden içtiği suya soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, gitsinler Esad ile yanak yanağa versinler, gitsinler CHP ile birlikte kendilerini Kanal İstanbul’a atsınlar ve gitsinler bir daha da gelmesinler.

- Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız. Söz verdik kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik mutlaka riayet edeceğiz.

- Her soruna şifresi çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye’nin kuyusunu kazmak için çabalasa da buna MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak buna müsaade etmeyeceğiz.