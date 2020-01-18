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Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, kişisel Twitter hesabında savcılığın kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Mezarcı, kendisine yöneltilen suçlamanın 'halkın dini duygularını aşağılamak' olduğunu belirtti.

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