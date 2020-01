Mustafa Cengiz'den Arda Turan yorumu

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan ile ilgili sorulan transfer dedikodularına cevap verdi.

Galatasaray'da Üyelik Berat Töreni, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in katılımıyla Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Mustafa Cengiz, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''A harfi gündeme gelmedi''

Arda Turan ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Cengiz, "Arda Turan konusunda bize intikal eden bir durum yok. Hocamızla transfer toplantısı yaptık. Bize böyle bir talep gelmedi. Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum..." dedi.

''Bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz"

"Ben, MHK'nın ve hakemlerin çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum" diyen Cengiz, "MHK Başkanı Alp ile hayatımda hiç görüşmedim, bir kez gördüm; onda da baş selamı verdim. Kör gözüne vura vura..." diyen Cengiz, Rizespor maçı ile ilgili ise, "İnsanın içi acıyor, bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın"

Mustafa Cengiz, "Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunu konuşurken Cumhurbaşkanımızın adını andı. Cumhurbaşkanımız, buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşu ile "Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın" dedi.

''Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum”

Öte yandan Arda Turan, kariyeri ile ilgili en önemli açıklamalardan birini Korkusuz gazetesi yazarı Gökmen Özdenak'a yaptı. Uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren yıldız futbolcu, Özdenak'a “Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca ‘Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben Galatasaray'ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum” dedi.

''Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım''

Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek Arda “Transferim gerçekleşirse Fatih Hocamı ve büyük Galatasaray taraftarını mahcup etmem. Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım. Galatasaray'ın başarıları için savaşırım. Kalbim her zaman Galatasaray'la atıyor” ifadelerini kullandı.