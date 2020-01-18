Hakeme bombalı saldırı! Tüm müsabakalar iptal edildi

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, futbol hakemine ait bir arabanın içine bomba yerleştirildi. Bombanın patlaması sonucu araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, futbol hakemine ait bir arabanın içinde, Kıbrıs Futbol Federasyonunun olası bir eşleşme tespitinden sadece iki gün sonra bomba patladı. Yerel basında çıkan haberlere göre, 33 yaşındaki Kıbrıslı futbol hakemi Andreas Constaninou'ya ait arabanın kaputuna bir patlayıcı yerleştirildi.

Polis, patlamanın Constantinou'nun, Larnaka'da ikamet ettiği evin otoparkında, Cuma gecesi saat 01:30 civarında meydana geldiğini söyledi.

Patlama araçta büyük hasara neden oldu.