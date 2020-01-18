KKTC Başbakanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı adayı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Tatar'ın adaylığı ile ilgili bugün toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu bir karar aldı. MYK'nın kararını, Parti Meclisi oy birliği ile onayladı. Tatar adaylığının açıklanması üzerine parti önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Demirören Haber Ajansı'na da özel açıklamalar yapan Tatar, "Yeni bir gelecek için yola çıkıyoruz" dedi. Kıbrıs Türk halkının dünya ile bütünleşmesi için mücadele edeceklerine dikkat çeken Tatar, "Atatürk'ün dediği gibi bağımsızlık ve özgürlük benim karekterimdir. KKTC'yi yücelteceğiz. Bu bir tarihi görev. Biz bu göreve hazırız. Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve Partimizin lideri Dr. Derviş Eroğlu'ndan sonra aday gösterilmem büyük onur ve gurur" dedi.

Kıbrıs Türk halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde yürüyeceklerini ifade eden Tatar, "Yeni bir vizyon yeni bir politika yeni bir gelecek için yola devam edeceğiz. Proaktif bir siyaset izleyeceğiz. Halkın birliği ve bütünlüğüne önem vereceğiz. Seçilirsem, halkın içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Mavi Vatan'ın temsilcisi

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere de dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, "Yaşananlar kritik bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. KKTC ile Türkiye'nin ilişkilerinin en üst düzeyde olması gerekir. Bizler, Kıbrıs'ta Mavi Vatan'ın en kuvvetli temcilcisi olacağız" dedi.

Kıbrıs'ta Türk halkının haklılığının anlatılması gerektiğine işaret eden Tatar, "Cumhurbaşkanlığı makamı yıllarca sonuç alınamayan Federal bir yapıyı savunmaya devam edemez. Bizler halkımızın geleceğinin önünü açan adımlar atacağız. Cumhurbaşkanlığı makamı yeni fikirler üretmeli. Sıkışıp kalan bir yapı olmamalı. Bizler, masaya yeni fikirleri getireceğiz. Bıkmadan usanmadan dünyaya haklılığımızı anlatacağız" diye konuştu.