Başakşehir, Yeni Malatya'yı 4'ledi

Medipol Başakşehir, sahasında ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi.

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un takımı Başakşehir ile Ali Ravcı'nın ekibi Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 4-1'lik skorla kazandı. Maça çok hızlı başlayan Başakşehir istediği 3 puanı almasını bildi.

Ev sahibinin gollerini 22. dakikada Edin Visca, 27'de Demba Ba, 34'te İrfan Can Kahveci ile 41'de Mahmut Tekdemir kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü Adis Jahovic kaydetti.

Başakşehir'den 16 maçlık yenilmezlik serisi

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir punını 36 puana yükseltti. 24 Ağustos 2019'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı.

Malatyaspor ise 24 puanda kalarak bu sezonki 6. yenilgisini aldı Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.