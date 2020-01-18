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TSK'nın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf duygulandırdı

TSK'nın Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafa "Her yerde ben varım" ifadesi kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği başarılı operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbeler vurdu.

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Mehmetçik, bir yandan kalleş terör örgütünün hain tuzaklarına karşı dikkatli davranırken bir yandan da zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Yaz kış demeden, teröristlere karşı taarruz halinde olan komandoların operasyonda bölgesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.

"Her yerde ben varım"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Her yerde ben varım" ifadesi kullanıldı.

Kar üzerinde ateş yakan Mehmetçik

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