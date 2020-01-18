Ali Koç'tan flaş harcama limiti sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından harcama limiti hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yapılan harcama limiti artırımı başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"TFF'de başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum."

Acilen tahkim'e gideceğiz

"Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı."

Sol beke oyuncu alacağız

"Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor."

Federasyon baskı altında

"Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı. Adil gözle ele alındığı takdirde, hakkımız verilecektir diye dua ediyoruz. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor."

Şu anda transfer yapamıyoruz

"Televizyon kanallarına çıkıp durumu anlatmamız lazım. Artık dayanılmayacak duruma geldi. Geçen hafta karar verselerdi Tahkim Kurulu'na daha erken gidecektik. İnanıyorum ve umuyorum ki Tahkim çabuk toplanır. İhtiyaç halinde toplanıyor. Bu konu acil bir gözle ele alındığında hakkımızın verilmesi için dua ediyoruz. Bir şekilde baskı altında da tutuluyor. Gerek Tahkim Kurulu gerek TFF. Bugün itibariyle Fenerbahçe transfer yapamıyor."