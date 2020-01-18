Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı

Cenk Tosun'un Manchester City'ye attığı golden sonra İngiliz taraftarlar, "Türkiye" diye tempo tuttu.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken milli oyuncu Cenk Tosun, Crystal Palace adına ilk golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Crystal Palace, üst üste 4'üncü beraberliğini alırken, puanını 30'a çıkarttı.

Görüntüleri Hikmet Karaman paylaştı

Yeni takımıyla ilk kez ilk 11 başladığı maçta ağları havalandıran Cenk, İngiltere'de gündem oldu. Crystal Palacelı taraftarlar, yıldız oyuncunun golünden sonra "Türkiye" diye bağırmaya başladı. Bu anları maçı statta izleyen Teknik Direktör Hikmet Karaman sosyal medya hesabından paylaştı. Karaman maçın ardından Cenk'in taraftarlarla fotoğraf çektirdiği anları da paylaştı.