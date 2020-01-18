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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert Libya yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a çok sert Libya yanıtı verdi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya’ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, ''Yunanistan bölgenin ve Libya'nın çıkarlarına uygun hareket etmektedir.'' açıklamasına yanıt veren Mevlüt Çavuşoğlu, ''Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya’ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz.'' açıklamasında bulundu.

''Düşmanımın düşmanı dostumdur, mantığıyla hareket ediyorlar''

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın meşru olmayan darbeci Hafter ile ilişki kurup meşru hükümetle diyaloğu kestiklerini belirtti.

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