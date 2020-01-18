Macron'un görüntüsünü paylaşan gazeteci gözaltında

Fransa'da eylemciler Macron'un gittiği tiyatro salonunu bastı. Apar topar salondan kaçırıldıktan sonra Macron'un görüntülerini paylaşan gazeteci gözaltına alındı.

Fransa'da uzun bir süredir devam eden sokak eylemleri, ülkenin sokaklarını savaş alanına çevirdi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gittiği tiyatro salonunu eylemciler basmaya kalktı. Macron, güvenlik ekipleri tarafından apar topar salondan kaçırıldı ve hemen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında bir de gazeteci var. Gazetecinin tek suçu Macron'un görüntülerini paylaşmak oldu.

Göstericiler tiyatro etrafına toplandı

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Sosyal medyada yazdı, gözaltına alındı

Gazeteci Taha Bouhafs, Macron'un görüntülerini paylaşarak "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." ifadelerini kullanmıştı.