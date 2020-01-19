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Dünyayı endişelendiren gizemli salgın! Giderek yayılıyor çok sayıda ölü var

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu. Yılbaşından bu yana SARS benzeri virüsten etkilenenlerin sayısı 45'e çıktı. Virüs sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu.

Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kentte yılbaşından bu yana bulaşıcı virüsten etkilenenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüs sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin durumunun ağır olduğu, tedavi edilen 15 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.

Dün ABD, Vuhan'dan gelen yolcuları sağlık taramasından geçirmeye başlayacağını duyurmuştu.

Çin'deki 'gizemli hastalık'

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

SARS nedeniyle 2003'te Çin'de 349, Hong Kong'da 299 kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan yerel yetkililer, Vuhan'da onlarca kişide görülen hastalığın SARS olmadığını belirtmiş ve yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade etmişti.

Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin dışında rastlanan vakalarda, hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

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