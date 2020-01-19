HABER /  GÜNCEL

Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 10 bin ev için 376 bin başvuru geldi.  

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açıklanan ve başvuruları alınan sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde 100 bin daire yapılacak. Megakent İstanbul'da ise 3 farklı bölgede 10 bin daire yapılacak.

En çok başvuru İstanbul'dan

İstanbul'da yapılacak 10 bin daire için rekor düzeyde başvuru geldi. İstanbul'da yaşayan 376 bin kişi başvuru ücreti yatırarak kura çekimine katılmaya hak kazandı.

900 TL'den başlayan taksitler

Proje kapsamında yapılacak 2+1 evler için taksitler 894 TL'den 3+1 evler için ise 1022 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek.

Kura çekimi ise şubat ayı içerisinde yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydu şimdi 3 fabrikasında 500 kişi çalışıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok
Yabancı oyuncu kuralı yine değişiyor! Sayı gittikçe azaltılacak
Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı 100 bin lira kazanıyor
Ahmet Hakan fena Ti'ye aldı: Aman Ertuğrul Özkök duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan! Libya'da barışın anahtarı Türkiye'dir
Sosyal medyadan karne paylaşan anne babalar dikkat çocuklar büyük tehlikede
ÖNCEKİ HABERLER
Recep ayı başlangıcı 2020 ne zaman Diyanet oruç tutulur mu?
Bursa'da bir genç 300 lira için intihar girişiminde bulundu
BİLSEM sınavı ne zaman 2020 tarama testi tarihleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi
Açık lise 2. dönem kayıt yenileme işlemi son gün ne zaman?
Yorumlar