Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydu şimdi 3 fabrika sahibi bir patron

"Amacımız istihdam sağlamak"

Hedefinin bu yıl sonuna kadar bin kişi istihdam etmek olduğunu anlatan Elaldı, "Diyarbakır'da hendek olaylarında herkes yatırımlarını durdururken ve burayı terk etmeyi düşünürken, biz yatırımlarımıza hız verdik. Amacımız istihdam sağlamak" dedi.