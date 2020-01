Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi

Berlin'de yapılacak Libya konulu kritik konferans öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de işbirliğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.

Discussed w/Foreign Minister @luigidimaio of #Italy preparations of the Berlin Summit on Libya and our cooperation in the Mediterranean. pic.twitter.com/TP3r8Mnwk2