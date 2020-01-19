Yabancı oyuncu kuralı yine değişiyor! Sayı gittikçe azaltılacak

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda ilk olarak 10'a düşürülecek olan yabancı oyuncu sınırının daha sonra kademeli olarak azaltılması bekleniyor.

Türk futbol camiası Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda toplandı.

10 futbolcuyla sınırlı olması fikri

Habertürk'te yer alan habere göre; bu çalıştayın ana gündem maddelerinden biri de yabancı sınırı konusuydu. Yeni yabancı sınırı kuralı çalıştayda tartışmaya açılırken, birçok farklı fikir arasında kriterler de içeren yabancı sınırının 10 futbolcuyla sınırlı olması fikri ön plana çıktı.

2021-2022 sezonunda uygulanması istendi

Farklı görüşler olsa da birçok kulüp bu fikre sıcak bakarken, bazı kulüpler ise bu fikre sıcak bakmalarına rağmen ellerindeki yabancı oyuncu kontratının fazla olması sebebiyle yapılacak bu düzenlemenin 2020-2021 sezonunda değil 2021-2022 sezonunda uygulanması yönünde görüş belirtti.

Süreç daha devam edecek

Revize edilecek olan yabancı sınırı ile ilgili en somut adımlar böylelikle bu çalıştayda atılmış oldu. Bu sürecin yeni sezon öncesine kadar devam edeceği, kulüplerin ve TFF'nin bu konuda birçok kez daha bir araya geleceği ve bu şekilde en ideal kararın alınması hedefleniyor.

İlk olarak 10'a düşürülecek olan sayının, daha sonra ise kademeli olarak azaltılması bekleniyor.

Yerli futbolcuların önü açılacak

Böylece daha önceki yıllarda olduğu gibi 4 büyüklere yüksek bonservis bedeliyle futbolcu satan Anadolu takımlarına ve kadroya girmekte zorlanan yerli oyunculara gün doğmuş olacak.