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Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest

MISIR polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasıyla ilgili son dakika sevindiren haber geldi.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı" diye konuştu.

Mısır: Savcılıktan alınan izinle yapıldı

Anadolu Ajansı adının hiç zikredilmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Mısır polisi, iki gün önce AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti. Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti. AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

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