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Kremlin: Putin ve Erdoğan Berlin'de bir görüşme yapacak

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Libya konulu konferanstan önce bir görüşme yapacağı belirtildi.

Kremlin basın servisinden Rus basınına yapılan açıklamada, Putin ile Erdoğan arasında Berlin'deki konferanstan önce bir görüşme planlandığı ifade edildi.

Hükümet ve devlet başkanları konferansa katılıyor
Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.

Çin'den Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı'nın katılım sağlayacağı konferansta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan temsil edecek.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulunuyor.

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