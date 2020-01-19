Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin! Sahada nispi sükunet sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Libya Zirvesi' kapsamında bir araya geldi. Erdoğan, "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sağlanması amacıyla Berlin'de düzenlenecek konferans öncesinde yaptıkları ikili görüşmede ortak bir açıklamada bulundular. Görüşme öncesi Rusya Devlet Lideri Putin, tarafların ateşkes çağrısına kulak verdiğinin ve büyük çaplı silahlı eylemlerin sona erdiğinin altını çizdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- S-400 gibi ses getiren projeleri kararlılıkla tamamladık.

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.

- Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız.

Putin: Büyük çaplı silahlı eylemler sona erdi

Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin çeşitli konularda görüş ayrılıklarına rağmen kabul edilebilir mutabakatlar yapmayı öğrendiğini söyledi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Rusya ve Türkiye, uluslararası siyasetin birçok alanında çok etkili bir şekilde çalışıyor. Suriye, İran'ın nükleer programıyla ilgili her şey ve tabii ki Libya krizinin çözümü buna dahil. İstanbul'daki görüşmemizde Libyalı tarafları ateşkese, düşmanlıkları durdurmaya çağırarak çok güzel bir adım attık. Birtakım olaylar yaşanmasına rağmen, her iki taraf da çağrımıza uydu ve büyük çaplı silahlı eylemler durdu. Bence bu, bizi Berlin'de bir araya getiren bugünkü çok uluslu görüşmeye zemin hazırlayan çok iyi bir sonuç.

- Moskova'da çatışan taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması için sizinle birlikte çok aktif çalıştık. Libyalı tarafların Moskova'ya geldiği, sadece bizlerle kalmayıp birbirleriyle de görüştüğü bir gerçek. Bunun için, tarafların mutabakat sağlamasında ve ortak açıklamayı desteklemesinde büyük çabaları olan dışişleri ve savunma bakanlarımıza teşekkür etmeliyiz. Moskova'da her şeye çözüm bulamadık, taraflardan biri anlaşma metnini desteklemedi ancak diyaloğun devam edeceğine dair umutlarımızı koruyoruz ve krize çözüm bulunması için samimi şekilde çalışmaya devam edeceğiz.