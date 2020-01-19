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Kütahya'da 5 bin 365 parça tarihi eser ele geçirildi

Anadolu Ajansı

KÜTAHYA'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 bin 365 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli O.K. ve M.Ö.'nün il genelinde yapılan kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eser niteliğindeki objeleri satın aldığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şüphelilerin tarihi eserleri Fuat Paşa Mahallesi'nde kiraladıkları evde sakladığı tespit edildi.

Polis ekipleri, eve düzenlediği operasyonda 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 oku ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş ve tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi, 1 heykel ve 15 tanımlanmayan obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemelerin ardından tarihi eserlerin kesin dönemlerinin belirleneceği bildirildi.

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