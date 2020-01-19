Göztepe Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti!

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Göztepe karşılaştı. Konuk ekip Göztepe, 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı.

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.

3-0'lık skorla kazandı

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Halil Akbunar, 36'da Serdar Gürler ve 45. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Antalyaspor'a iki kırmızı kart

Antalyaspor'da Diego Angelo 85. dakikada itirazı sırasında hakeme dokundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek son bölümde takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca Antalyaspor'da yardımcı antrenör Tahsin Tan, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Kazanamama serisi

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 14 puanda kalırken kazanamama serisi 11 maça yükseldi. Antalyaspor, 1-0'lık Kadıköy deplasmanı sonrası galibiyete hasret kalmış oldu. Göztepe ise 26 puana çıktı ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı.