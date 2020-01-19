HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bir araya getirilmesi çağrısı yaptı.

Johnson, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu. 

Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi. 

Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydeden Johnson, "Bu daha fazla avantaj elde etmeye çalışma durumuna son vermek için BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var. Libya halkı yeterince acı çekti. Ülke için şimdi ileri gitme zamanı." dedi. 

Johnson, İngiliz askerlerinin olası bir ateşkesi izleme konusunda görev alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine ise, uzman gönderebileceklerini belirterek, "Ancak şu an bir ateşkes görmüyorum." ifadesini kullandı. 

Libya konulu konferans için 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti ile Berlin'de bir araya geldi. Konferansa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de katılıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin! Sahada nispi sükunet sağlandı
Erdoğan Libya Konferansı için Berlin'de! Hafter de orada olacak
Havaalanında büyük izdiham! Podolski gelir gelmez çayını içti
Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest
Süleyman Soylu çok hüzünlüyüm dedi Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü
Bakanlık 7 il 9 sahada petrol aranması için ruhsat verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Biz ona yanlış yaptırmayız.
Vladimir Putin koltuğunu güçlendirme peşinde
Diyanet Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı parası
Bocuk ne demek bocuk gecesi nerde neler yapılır?
Yorumlar 1 yorum