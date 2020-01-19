Vedat Muriç'ten kırmızı kart itirafı geldi: Planlama yapsam...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriç, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili, "Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım." açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Gaziantep Futbol Kulübü oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçta gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı.

Yıldız golcü Muriç, "Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'in dikkat çeken açıklamaları

Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor.

Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız.