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Meksika'da uyuşturucu kartelinden müzisyen katliamı

Meksika'da uyuşturucu kartelleri 10 müzisyeni öldürdü. Yerli müzisyen grubunun uyuşturucu kartelinin hedefi olduğu belirtiliyor.

Meksika'nın batısındaki Guerero eyaletinde gerçekleşti. Yerli bir müzisyen grubu, parti dönüşü Çilapa kentinde saldırının hedefi oldu.

Yaşları 15 ile 42 arasında değişen 10 müzisyen vurularak öldürüldü.

'Los Ardillos' isimli, sıklıkla Meksika yerlilerine saldırı düzenleyen uyuşturucu kartelinin saldırının arkasında olduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrası yüzlerce Meksika yerlisi otoyol kapatarak eylem yaptı.

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında bulunan Meksika'da yalnızca geçen yıl 31 binden fazla kişi öldürüldü.
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