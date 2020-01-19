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Pompeo'dan Berlin'de Libya diplomasisi

Anadolu Ajansı

Libya Konferansı kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Mısır, Almanya, BAE ve AB temsilcileriyle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Mısır, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Bakan Pompeo'nun Berlin'deki temaslarında ana konular Libya'daki sürece siyasi ve diplomatik çözüm bulunması ve ülkedeki 'yabancı askeri müdahalelerin sona ermesi' olarak öne çıktı.

Berlin'deki temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşerek başlayan Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Pompeo, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

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