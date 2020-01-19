Berlin Konferansı sırasında Libya'nın başkenti Trablus'ta patlama sesleri

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.