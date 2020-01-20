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İzmir'de dehşet! Silahla vurdu başında bekledi

İzmir'de eşi Leyla S'yi tabancayla vuran Murat S, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar yaralı halde yatan eşinin başında bekledi. Murat S. polise teslim olurken, Leyla S'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

İZMİR’in Dikili ilçesinde, Murat S.(50) parkta tartıştığı eşi Leyla S.’yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar eşinin başından ayrılmayan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Leyla S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sanayide kaporta dükkanı bulunan Murat S., henüz belirlenemeyen bir nedenle parkta tartıştığı eşi Leyla S.’ye, çevresindekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ile ateş açtı. Leyla S. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eşinin başında bekledi

Polis ekipleri gelinceye kadar eşi silahla vurduğu yaralı eşinin başında bekleyen Murat S., polislere tabancayı bırakarak teslim oldu. Yaralı Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bergama Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Omzuna ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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