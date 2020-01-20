Pompeo'dan Libya paylaşımı! 'Yabancı müdahale' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'de düzenlenen Libya konferansıyla ilgili Twitter'dan "Şiddet ve yabancı müdahaleden kurtulmuş güvenli bir gelecek kurarken Libya halkının yanındayız" açıklaması yaptı.

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Konferansa katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Yabancı müdahaleden kurtulmuş güvenli bir gelecek" vurgusu

Pompeo'nun yaptığı paylaşım şöyle: Berlin'de mevkidaşlarım ile Libya için siyasi çözüm bulmaya odaklanan yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim.

Şiddet ve yabancı müdahaleden kurtulmuş güvenli bir gelecek kurarken Libya halkının yanındayız.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Libya diplomasisi

Öte yandan Pompeo, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Mısır, Almanya, BAE ve AB temsilcileriyle bir araya geldi. Pompeo'nun Berlin'deki temaslarında ana konular Libya'daki sürece siyasi ve diplomatik çözüm bulunması ve ülkedeki "yabancı askeri müdahalelerin sona ermesi" olarak öne çıktı.