Pompeo'dan Libya paylaşımı! 'Yabancı müdahale' vurgusu

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Konferansa katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Yabancı müdahaleden kurtulmuş güvenli bir gelecek" vurgusu

Pompeo'nun yaptığı paylaşım şöyle: Berlin'de mevkidaşlarım ile Libya için siyasi çözüm bulmaya odaklanan yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy