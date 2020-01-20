Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler dolandırmış Nedim Şener yazdı

FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, cafesinin battığını ve en güvendiği insanlar tarafından dolandırıldığını söyledi. Şükür'ün itiraflarını köşesinde değerlendiren Nedim Şener, "Sana bunu yapan FETÖ’nün, kendilerinden olmayanlara neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun?" dedi.

FETÖ firarisi eski milli futbolcu Hakan Şükür, 2015 yılında kaçtığı ABD'ye açtığı kafe battı. İş yerinin kapısına kilit vuran Hakan Şükür Uber şoförlüğü yapmaya başladı. Hakan Şükür'ün ek gelir için de kitap sattığı söyledi.

Bulaşıkçılık ve garsonluk yaptığını da sosyal medya hesabından itiraf eden Hakan Şükür, son olarak “En güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım” dedi.

"Kimseyle görüşmüyoruz"

Çocuklarımın sigortasını bozduğunu ve İsviçre'den getirdiği birikimlerinin hepsini kaybettiğini söyleyen Şükür, "Bunları yaşamak beni ve aileme tabi ki çok yıprattı. İçe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz. Çocuklarımızın eğitimine kendimizi adadık.” diye konuştu.

2 milyon dolar kaybetmiş

Gündemi sallayan açıklamaları Hürriyet yazarı Nedim Şener, köşesinde değerlendirdi. Şükür'ün FETÖ'nün dolandırıcılığı ile tanıştığını yazan Şener, dolandırıcılığın boyutunun 2 milyon dolardan fazla olduğuna dikkat çekerek yazısında şöyle devam etti:

"FETÖ bu, gözünün yaşına bakmaz"

"Bu konuda açıklamayı da kendisi şöyle yapmış: “Amerika’da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.”

Ya, işte böyle Hakan Şükür! Nerdeyse ömrünü verdiğin FETÖ’cüler şimdi seni dolandırıyor. FETÖ bu, gözünün yaşına bakmaz. Devleti, milleti soyarken, himmet diye aylıklara çökerken sesin çıkmıyordu. Şimdi sıra sana mı geldi? Sana bunu yapan FETÖ’nün, kendilerinden olmayanlara neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun? Edemezsen, aklına senin de hizmet ettiğin FETÖ’nün kurduğu kumpaslarla hayatı karartılan insanlar gelsin."