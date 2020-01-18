FETÖ'cü Hakan Şükür'den bomba itiraf: Tokat yedim dolandırıldım

''Dolandırılmaya varan şeyler yaşadım'': Amerika'da yaşayan firari FETÖ'cü Hakan Şükür, güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini iddia ederken şu ifadeleri kullandı; "Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.