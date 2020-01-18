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FETÖ'cü Hakan Şükür'den bomba itiraf: Dolandırıldım

ABD'de firari olarak bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür, “En güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım” diyerek bomba etkisi yarataracak itiraflarda bulundu.

Türkiye'den kaçıp ABD'ye yerleşen eski milli futbolcu Hakan Şükür, geçtiğimiz günlerde UBER şoförlüğü ile gündeme gelince çok konuşulmuştu. Hakan Şükür'ün yeni açıklamaları gündemi bir kez daha sallayacak.

''Dolandırılmaya varan şeyler yaşadım''
Amerika'da yaşayan firari FETÖ'cü Hakan Şükür, güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini iddia ederken şu ifadeleri kullandı; "Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.

''Bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik''
Ben buraya kendi çapımda çocuklarımın sigortasını bozarak, İsviçre'de biraz da birikimimizi getirmiştik. Bunların hepsini biz kaybettik. Esnaflık bilmediğimiz için lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik.

''Tokadı yiyorsunuz''
Bunların içerisinden çıkabilmek çok zor. Yani bir tarafta ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz, Türkiye'den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz. Sınav içerisinde sınav derler ya öyle bir şey.

''Kimseyle görüşmüyoruz''
Bunları yaşamak beni ve aileme tabi ki çok yıprattı. İçe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz. Çocuklarımızın eğitimine kendimizi adadık.”

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